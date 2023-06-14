Врач-педиатр Сайфулина дала рекомендации, как помочь ребёнку при отравлении

Врач-педиатр из клиники академика Ройтберга ОА «Медицина» Марьям Сайфулина заявила, что во время острого отравления у детей крайне важно придерживаться щадящей диеты.

Как пишет РИАМО, медик рекомендует организовать дробное кормление, а также давать детям овощные и мясные консервы из категории детского питания, готовить рис на воде, пюре из картофеля без молока.

Врач-педиатр также отметила, что после прекращения симптомов отравления в течение трёх дней нужно придерживаться лечебного меню и возвращаться к обычному питанию постепенно, чтобы избежать ухудшения самочувствия и осложнений со стороны ЖКТ.

Врачи также могут назначать препараты, такие как сорбенты и фильтрум, а в некоторых случаях и антибиотики.

Нельзя назначать лекарства самостоятельно и не стоит давать ребёнку обезболивающие. Госпитализация нужна только в крайних случаях, когда состояние ребёнка быстро ухудшается.

Ранее, как писали «Невские новости», в Выборгском районе Санкт-Петербурга двухлетняя девочка отравилась средством от тараканов. Ребёнка госпитализировали.