Бочкарёв: программа реновации даст около 15 тысяч рабочих мест в СЗАО
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«Программа реновации в столице подразумевает формирование полноценной городской среды с новыми точками экономической активности и дополнительными местами приложения труда», — отметил он.
Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, в СЗАО разработано и утверждено десять проектов планировки территорий.
«Общая площадь территорий, входящих в границы этих проектов планировки, составляет около 650 га. В рамках реализации этих проектов запланировано не только строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры, но и создание дополнительных рабочих мест», — добавил он.
Ранее сообщалось, что на Тайнинской улице в столичном районе Лосиноостровский ввели в эксплуатацию дом по программе реновации.