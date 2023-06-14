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Бочкарёв: программа реновации даст около 15 тысяч рабочих мест в СЗАО

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Около 15 тыс. дополнительных рабочих мест появится на северо-западе Москвы благодаря реализации программы реновации жилого фонда, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: программа реновации даст около 15 тысяч рабочих мест в СЗАО
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Программа реновации в столице подразумевает формирование полноценной городской среды с новыми точками экономической активности и дополнительными местами приложения труда», — отметил он.

Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, в СЗАО разработано и утверждено десять проектов планировки территорий.

«Общая площадь территорий, входящих в границы этих проектов планировки, составляет около 650 га. В рамках реализации этих проектов запланировано не только строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры, но и создание дополнительных рабочих мест», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на Тайнинской улице в столичном районе Лосиноостровский ввели в эксплуатацию дом по программе реновации.

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