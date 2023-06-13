Новостройку по реновации ввели в эксплуатацию в столичном районе Лосиноостровский

В столичном районе Лосиноостровский, на Тайнинской улице, ввели в эксплуатацию дом по программе реновации.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Здание, состоящее из трёх секций переменной этажности, с подземной автопарковкой, построено по индивидуальному проекту.

Наряду с этим стало известно, что вторую новостройку для заселения по программе реновации передали в районе Лефортово. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя столичного Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина.

По его словам, в корпусах в проезде Шелихова обустроено 1009 квартир общей площадью более 63 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в нынешнем году в регионе запустят 13 новых проектов реновации.