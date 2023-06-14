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Депутат ГД Катасонов: закон о госрегулировании табачного рынка поможет в борьбе с серым импортом

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Сопредседатель Экспертного совета по табаку в Госдуме Сергей Катасонов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, в чём суть закона о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции, подписанного накануне президентом Владимиром Путиным.
Депутат ГД Катасонов: закон о госрегулировании табачного рынка поможет в борьбе с серым импортом
  • РИА Новости

Продукция, как и на алкогольном рынке, будет лицензироваться, объяснил Катасонов.

«Будет ровно так же лицензироваться ввоз табачного сырья, табачного листа. То есть, компания должна будет получать лицензию и в соответствии с ней выполнять требования по объёму, по хранению, потом это всё будут проверять соответствующие органы», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что эти требования распространяются на всю импортную продукцию, включая электронные сигареты.

По его словам, на ценах это не отразится, но при этом поможет в борьбе с серыми схемами импорта и контрабандной продукцией.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка.

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