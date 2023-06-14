Курский губернатор: в посёлке Тёткино повреждён спиртзавод после обстрела со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины утром обстреляли приграничные населённые пункты Глушковского района.

«В посёлке Тёткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение», — говорится в сообщении губернатора.

Кроме того, ВСУ обстреляли сёла Коровяковка и Попово-Лежачи, добавил Старовойт. Повреждений зданий и линий электропередачи нет.

Как отмечал российский президент Владимир Путин, ВСУ наносят удары прямо по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом нет никакого смысла и логики.