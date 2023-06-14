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Курский губернатор: в посёлке Тёткино повреждён спиртзавод после обстрела со стороны ВСУ

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины утром обстреляли приграничные населённые пункты Глушковского района.
Курский губернатор: в посёлке Тёткино повреждён спиртзавод после обстрела со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«В посёлке Тёткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение», — говорится в сообщении губернатора.

Кроме того, ВСУ обстреляли сёла Коровяковка и Попово-Лежачи, добавил Старовойт. Повреждений зданий и линий электропередачи нет.

Как отмечал российский президент Владимир Путин, ВСУ наносят удары прямо по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом нет никакого смысла и логики.

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