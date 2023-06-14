Курский губернатор: в посёлке Тёткино повреждён спиртзавод после обстрела со стороны ВСУ
- РИА Новости
«В посёлке Тёткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение», — говорится в сообщении губернатора.
Кроме того, ВСУ обстреляли сёла Коровяковка и Попово-Лежачи, добавил Старовойт. Повреждений зданий и линий электропередачи нет.
Как отмечал российский президент Владимир Путин, ВСУ наносят удары прямо по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом нет никакого смысла и логики.