Henley & Partners: Россию в 2022 году покинули 8,5 тысячи миллионеров

По данным консалтинговой компании Henley & Partners, Россию в 2022 году покинули 8,5 тыс. долларовых миллионеров.

Соответствующий доклад опубликован на сайте компании. Как отмечает «Коммерсантъ», число уехавших из России миллионеров в два раза меньше, чем прогнозировали аналитики.

В докладе говорится, что Россия заняла второе место по оттоку миллионеров в прошлом году. Первое место по данному показателю у Китая, который за год покинули 10,8 тыс. миллионеров. На третьем месте — Индия, из неё за год уехали 7,5 тыс. миллионеров.

При этом из Австралии уехали 3,8 тыс. миллионеров, из ОАЭ — 5,2 тыс., из Британии — 1,6 тыс., а из США — 1,5 тыс.

В мае 2021 года аналитики посчитали число банковских клиентов — миллионеров в России. Как сообщалось, в банках России размещают средства с финансовыми активами от $1 млн около 41 тыс. человек.