В России приняли закон о праве участников СВО вернуть деньги за несостоявшиеся турпоездки
- РИА Новости
Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, граждане, мобилизованные в ВС России или заключившие контракт на службу в армии по контракту с 24 февраля 2022 года, получают право требовать расторжения договора с туроператором и возврата уплаченных денег в течение трёх лет со дня заключения этого договора.
При этом туроператоров обязали вернуть средства в течение десяти дней со дня подачи соответствующего заявления.
Норма будет касаться договоров, которые были заключены после 1 сентября 2021 года.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект о правовых гарантиях освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт с ВС России в период мобилизации, а также военного положения.