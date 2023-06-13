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В России приняли закон о праве участников СВО вернуть деньги за несостоявшиеся турпоездки

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Президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников специальной военной операции вернуть деньги за несостоявшиеся туристические поездки.
В России приняли закон о праве участников СВО вернуть деньги за несостоявшиеся турпоездки
  • РИА Новости

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, граждане, мобилизованные в ВС России или заключившие контракт на службу в армии по контракту с 24 февраля 2022 года, получают право требовать расторжения договора с туроператором и возврата уплаченных денег в течение трёх лет со дня заключения этого договора.

При этом туроператоров обязали вернуть средства в течение десяти дней со дня подачи соответствующего заявления.

Норма будет касаться договоров, которые были заключены после 1 сентября 2021 года.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о правовых гарантиях освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт с ВС России в период мобилизации, а также военного положения.

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