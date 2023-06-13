Рогова избрали представителем Запорожской области в Общественной палате России
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Также в регионе избрали ректора Азовского государственного педагогического университета — им стала Екатерина Степанюк.
В апреле президент России Владимир Путин указом утвердил 40 членов Общественной палаты нового состава по квоте.
В Кремле уточнили, что по меньшей мере половина из фигурирующих в перечне лиц представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения и прочие НКО, призванные защищать интересы социальных групп.