Путин утвердил состав Общественной палаты России нового состава

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Президент России Владимир Путин указом утвердил 40 членов Общественной палаты нового состава по квоте.
Путин утвердил состав Общественной палаты России нового состава
  • РИА Новости

Согласно тексту документа, в обновлённый состав Общественной палаты России вошли президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер, освобождённый из американской тюрьмы лётчик Константин Ярошенко, гроссмейстер России Сергей Карякин и другие общественные деятели.

В феврале Путин направил предложения 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты.

В Кремле уточнили, что по меньшей мере половина из фигурирующих в перечне лиц представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения и прочие НКО, призванные защищать интересы социальных групп.

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