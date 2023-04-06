Путин утвердил состав Общественной палаты России нового состава

Президент России Владимир Путин указом утвердил 40 членов Общественной палаты нового состава по квоте.

Согласно тексту документа, в обновлённый состав Общественной палаты России вошли президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер, освобождённый из американской тюрьмы лётчик Константин Ярошенко, гроссмейстер России Сергей Карякин и другие общественные деятели.

В феврале Путин направил предложения 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты.

В Кремле уточнили, что по меньшей мере половина из фигурирующих в перечне лиц представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения и прочие НКО, призванные защищать интересы социальных групп.