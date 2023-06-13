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Путин подписал закон об установлении 21 ноября Днём военной присяги

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Российский президент Владимир Путин подписал закон об установлении 21 ноября Днём военной присяги.
Путин подписал закон об установлении 21 ноября Днём военной присяги
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом устанавливается памятная дата России — 21 ноября — День военной присяги.

Учреждение данной даты направлено на «воспитание граждан России», главным образом молодёжи, «в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу».

7 июня Совфед одобрил установление новой памятной даты в России — Дня военной присяги.

12 июня Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского и вручил награды участникам спецоперации.

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