Российский президент Владимир Путин подписал закон об установлении 21 ноября Днём военной присяги.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом устанавливается памятная дата России — 21 ноября — День военной присяги.

Учреждение данной даты направлено на «воспитание граждан России», главным образом молодёжи, «в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу».

7 июня Совфед одобрил установление новой памятной даты в России — Дня военной присяги.

12 июня Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского и вручил награды участникам спецоперации.