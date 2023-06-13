Росгвардия обнаружила схрон оружия и боеприпасов в ДНР

Военнослужащие Росгвардии обнаружили в ДНР крупный схрон оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«В ходе оперативно-профилактических мероприятий вблизи населённых пунктов Донецкой Народной Республики спецназ Росгвардии обнаружил более 70 противотанковых управляемых ракет, четыре ракеты для реактивных систем залпового огня», — приводит сообщение ТАСС.

Также было обнаружено три противотанковых ракетных комплекса, 200 снарядов и мин, более 70 ручных гранат.

Ранее схрон с гранатами, оборудованными для сброса с беспилотника, обнаружили в Бердянске.