Путин подписал закон о допуске детей на уроки физкультуры при наличии медсправки

Российский президент Владимир Путин подписал закон о допуске детей на уроки физкультуры при наличии медицинской справки.

Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Закон об образовании в России дополняется положением о том, что к занятиям физкультурой учащихся допускают на основании сведений, которые содержатся в заключении медицинской организации.

Такое заключение будет выдаваться по итогам проведённых профилактических медосмотров обучающихся.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 1 млн медицинских справок онлайн.