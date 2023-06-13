Путин подписал закон о допуске детей на уроки физкультуры при наличии медсправки
- РИА Новости
Документ размещён на официальном портале правовой информации.
Закон об образовании в России дополняется положением о том, что к занятиям физкультурой учащихся допускают на основании сведений, которые содержатся в заключении медицинской организации.
Такое заключение будет выдаваться по итогам проведённых профилактических медосмотров обучающихся.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 1 млн медицинских справок онлайн.