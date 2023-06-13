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Путин подписал закон о допуске детей на уроки физкультуры при наличии медсправки

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Российский президент Владимир Путин подписал закон о допуске детей на уроки физкультуры при наличии медицинской справки.
Путин подписал закон о допуске детей на уроки физкультуры при наличии медсправки
  • РИА Новости

Документ размещён на официальном портале правовой информации. 

Закон об образовании в России дополняется положением о том, что к занятиям физкультурой учащихся допускают на основании сведений, которые содержатся в заключении медицинской организации.

Такое заключение будет выдаваться по итогам проведённых профилактических медосмотров обучающихся.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 1 млн медицинских справок онлайн.

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