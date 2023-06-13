Заммэра Бочкарёв: станция «Новаторская» Троицкой линии метро готова на 75%
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
В настоящее время на станции завершаются земляные и монолитные работы, ведётся засыпка котлована, монтаж электрического кабеля, трубопроводов и систем вентиляции, отметил Бочкарёв.
«Станция «Новаторская» Троицкой ветки станет пересадочной на одноимённую платформу Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, поэтому при отделке платформы используются аналогичные материалы и схожая цветовая гамма», — сказал заммэра.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что москвичи могут выбирать цвета для строящихся линий метро.