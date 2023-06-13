SuperJob: 79% россиян на отдыхе отвлекаются на решение рабочих вопросов

Сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что 79% россиян вынуждены решать рабочие вопросы во время отпуска.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Так, 38% опрошенных рассказали, что им приходится отвлекаться от отдыха, чтобы решать рабочие вопросы иногда, а 41% заявили, что у них такое происходит часто.

При этом каждый двадцатый принципиально не отвечает на сообщения и звонки с работы во время отпуска.

Из тех, кто чаще всего вынужден отвлекаться от отдыха на рабочие дела, больше всего менеджеров по продажам (53%), главных бухгалтеров (47%) и экономистов (42%).

Принципиально не работают во время отпуска разработчики (10%) и юристы (9%).

Ранее юрист, основатель консалтингового центра «Закирова и партнёры» Жанна Закирова в беседе с URA.RU напомнила, что выплата компенсации взамен отпуска в России запрещена законом, но из этого правила есть исключения.