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SuperJob: 79% россиян на отдыхе отвлекаются на решение рабочих вопросов

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Сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что 79% россиян вынуждены решать рабочие вопросы во время отпуска.
SuperJob: 79% россиян на отдыхе отвлекаются на решение рабочих вопросов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Так, 38% опрошенных рассказали, что им приходится отвлекаться от отдыха, чтобы решать рабочие вопросы иногда, а 41% заявили, что у них такое происходит часто.

При этом каждый двадцатый принципиально не отвечает на сообщения и звонки с работы во время отпуска.

Из тех, кто чаще всего вынужден отвлекаться от отдыха на рабочие дела, больше всего менеджеров по продажам (53%), главных бухгалтеров (47%) и экономистов (42%).

Принципиально не работают во время отпуска разработчики (10%) и юристы (9%).

Ранее юрист, основатель консалтингового центра «Закирова и партнёры» Жанна Закирова в беседе с URA.RU напомнила, что выплата компенсации взамен отпуска в России запрещена законом, но из этого правила есть исключения.

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