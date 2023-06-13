Пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону детей выписали из больниц

Всех детей, пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону, выписали из больниц, заявили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

РИА Новости

«Все дети, пострадавшие на гребном канале «Дон», выписаны из лечебных учреждений Ростовской области», — приводит сообщение ТАСС. Уточняется, что в стационаре продолжают лечение трое взрослых в состоянии средней степени тяжести. Вечером 30 мая на территории гребного канала во время соревнования школьных команд по футболу из Батайска и Ростова-на-Дону обрушилась трибуна. Одна женщина погибла. Пострадали 36 человек, 24 из них — дети. СК возбудил уголовное дело.