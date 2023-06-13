Путин подписал закон о приоритете для бизнесменов мер пресечения, не связанных с арестом

Российский президент Владимир Путин подписал закон о приоритете в случае выбора мер пресечения, не связанных с арестом, в отношении предпринимателей.

Закон опубликован на портале правовой информации.

В частности, документ уточняет основания для избрания мер пресечения в отношении предпринимателей, а также членов правления коммерческих структур.

Закон устанавливает приоритет применения судом в отношении указанных лиц не связанной с арестом меры пресечения, которая позволит продолжить осуществление ими предпринимательской деятельности.

Также, согласно документу, статья 109 УПК дополняется отдельной частью, предусматривающей, что необходимость дальнейших следственных действий не может быть единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей.

Кроме того, Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным.