В Солнечногорском округе Подмосковья для семей с детьми-инвалидами ввели новую выплату
- РИА Новости
Различными мерами поддержки с начала года воспользовались 139 таких семей, передаёт телеканал «360».
Новую ежемесячную выплату ввели в округе Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьёва.
Льготу могут получить родители и опекуны детей-инвалидов, которые не могут самостоятельно себя обслуживать, если их доход ниже двукратной величины прожиточного минимума — 34,5 тыс. рублей.
Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области появились социальные выплаты для молодых учителей. Об этом заявили в пресс-центре регионального правительства.