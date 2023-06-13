Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Солнечногорском округе Подмосковья для семей с детьми-инвалидами ввели новую выплату

Короткая ссылка
Семьи с детьми-инвалидами из Солнечногорска (Московская область) с июля будут получать новую ежемесячную выплату в размере 18 тыс. рублей.
В Солнечногорском округе Подмосковья для семей с детьми-инвалидами ввели новую выплату
  • РИА Новости

Различными мерами поддержки с начала года воспользовались 139 таких семей, передаёт телеканал «360».

Новую ежемесячную выплату ввели в округе Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьёва.

Льготу могут получить родители и опекуны детей-инвалидов, которые не могут самостоятельно себя обслуживать, если их доход ниже двукратной величины прожиточного минимума — 34,5 тыс. рублей.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области появились социальные выплаты для молодых учителей. Об этом заявили в пресс-центре регионального правительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить