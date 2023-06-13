В Солнечногорском округе Подмосковья для семей с детьми-инвалидами ввели новую выплату

Семьи с детьми-инвалидами из Солнечногорска (Московская область) с июля будут получать новую ежемесячную выплату в размере 18 тыс. рублей.

Различными мерами поддержки с начала года воспользовались 139 таких семей, передаёт телеканал «360».

Новую ежемесячную выплату ввели в округе Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьёва.

Льготу могут получить родители и опекуны детей-инвалидов, которые не могут самостоятельно себя обслуживать, если их доход ниже двукратной величины прожиточного минимума — 34,5 тыс. рублей.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области появились социальные выплаты для молодых учителей. Об этом заявили в пресс-центре регионального правительства.