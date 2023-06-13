Собянин заявил о планах увеличить количество электробусов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах увеличить количество электробусов в столице более чем в два раза в ближайшие годы.

«Сейчас на улицах города курсирует 1 055 электробусов. Планируем в ближайшие годы увеличить их число больше чем в два раза — до 2 255», — цитирует его «Москва 24».

По словам Собянина, также планируется расширить сеть ультрабыстрых зарядных станций.

В апреле мэр сообщил, что в текущем году на столичные маршруты выйдут 50 новых электробусов.

Сборка новой партии подходит к концу на заводе в Сокольниках, около 40 машин уже готовы, десять — в процессе подготовки.