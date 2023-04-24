Собянин: в Москве завершают сборку новой партии электробусов
Об этом сообщает газета «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра. Как уточняется, сборочное производство с 2021 года действует в цеху ПАО «КАМАЗ».
«Всего в ближайшие два года в парки Мосгортранса придут 1,2 тыс. электробусов», — заявил Собянин.
Отмечается, что в Москве работают 79 электробусных маршрутов. В текущем году к ним добавят ещё 29. Всего по городским маршрутам курсирует 1055 электробусов.
Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин сказал, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.