Собянин: в Москве завершают сборку новой партии электробусов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в текущем году на столичные маршруты выйдут 50 новых электробусов. Сборка новой партии подходит к концу на заводе в Сокольниках, около 40 машин уже готовы, десять — в процессе подготовки.

Об этом сообщает газета «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра. Как уточняется, сборочное производство с 2021 года действует в цеху ПАО «КАМАЗ».

«Всего в ближайшие два года в парки Мосгортранса придут 1,2 тыс. электробусов», — заявил Собянин.

Отмечается, что в Москве работают 79 электробусных маршрутов. В текущем году к ним добавят ещё 29. Всего по городским маршрутам курсирует 1055 электробусов.

Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин сказал, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.