Автоэксперт Кадаков: разработать небольшой народный автомобиль — трудоёмкая задача

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера — главы Минпромторга России Дениса Мантурова о том, что ведомство поддерживает возрождение автобренда «Ока».

По словам эксперта, с разработкой небольшого автомобиля, который можно продавать за небольшие деньги, могут возникнуть сложности.

«Потому что разработать небольшой народный автомобиль, да ещё такой, чтобы он был хорошим и современным, да ещё чтобы он стоил адекватных денег, — это гораздо более тяжёлая трудоёмкая задача, чем разработать дорогой автомобиль, например AURUS. Это отдельная большая история», — считает он.

Кадаков добавил, что есть вариант выпускать под эмблемой «Ока» китайские автомобили.

«Наверное, к автомобилю с эмблемой «Ока» наши люди будут относиться чуть теплее, чем к такому же автомобилю с китайской или иранской эмблемой», — уточнил он.

Ранее стало известно, что Минпромторг поддерживает идею возрождения автобренда «Ока».

В начале июня АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Vesta Aura.