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Производственное здание горит возле метро «Купчино» в Петербурге

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Пожар произошёл в производственном здании возле Кольцевой автомобильной дороги (КАД) и станции метро «Купчино» в Санкт-Петербурге.
Производственное здание горит возле метро «Купчино» в Петербурге
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу, огнём охвачено здание размером 20 на 30 метров.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Издание kp.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что над местом пожара образовалось огромное облако чёрного дыма, которое видно из разных районов города.

Ранее сообщалось, что в Калининграде 12 июня около 19 часов произошёл серьёзный пожар на территории завода «Кварц». На место выехали более 30 человек и 11 единиц техники.

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