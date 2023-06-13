Производственное здание горит возле метро «Купчино» в Петербурге
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу, огнём охвачено здание размером 20 на 30 метров.
На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Издание kp.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что над местом пожара образовалось огромное облако чёрного дыма, которое видно из разных районов города.
Ранее сообщалось, что в Калининграде 12 июня около 19 часов произошёл серьёзный пожар на территории завода «Кварц». На место выехали более 30 человек и 11 единиц техники.