ФСБ: в Минводах задержан боевик, участвовавший в нападении на Дагестан в 1999 году

ФСБ задержала в Минеральных Водах боевика, который участвовал в нападении группировок Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.

Как сообщила спецслужба, в результате работы со Следственным комитетом России была сформирована неопровержимая доказательная база участия в преступлении жителя Ставропольского края Рустама Ярбулдыева 1977 года рождения, который так и не понёс уголовного наказания.

Ярбулдыева задержали в аэропорту Минеральных Вод 8 июня, после чего доставили в следственный отдел для предъявлений обвинений, пишет РИА Новости.

В конце мая сотрудники российских спецслужб задержали трёх боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в убийстве 84 псковских десантников в феврале 2000 года.