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В Союзе пенсионеров поддержали идею увеличить скидку на услуги ЖКХ для ряда ветеранов

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Анастасия Белоусова
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова увеличить скидку на услуги ЖКХ до 75% для ветеранов боевых действий, которые участвовали в двух и более вооружённых конфликтах.
В Союзе пенсионеров поддержали идею увеличить скидку на услуги ЖКХ для ряда ветеранов
  • РИА Новости

«Дело даже не в размере скидок, хотя это важно. Но важен сам факт выделения в особую категорию людей, которые почитаются государством, тех, кто рисковал жизнью и участвовал в защите интересов России в горячих точках. Такого рода инициативы никогда не бывают лишними», — подчеркнул Рязанский.

Ранее депутат ГД Фёдоров предложил увеличить скидку до 75% на услуги ЖКХ для ряда ветеранов боевых действий, которые участвовали в двух и более вооружённых конфликтах.

Парламентарий отметил, что в соответствии с действующим законодательством ветераны боевых действий имеют льготу — скидку на оплату услуг ЖКХ.

При этом размер данной скидки (50%) одинаков как для ветеранов — участников одного вооружённого конфликта, так и для ветеранов, защищавших национальные интересы Российской Федерации в нескольких конфликтах, заметил Фёдоров.

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