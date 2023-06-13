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Депутат ГД Фёдоров предложил увеличить скидку на ЖКХ для ряда ветеранов боевых действий

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить скидку на услуги ЖКХ для ветеранов боевых действий, которые участвовали в двух и более вооружённых конфликтах. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Депутат ГД Фёдоров предложил увеличить скидку на ЖКХ для ряда ветеранов боевых действий
  • РИА Новости

В обращении парламентарий отметил, что, в соответствии с действующим законодательством, ветераны боевых действий имеют льготу — скидку на оплату услуг ЖКХ.

При этом размер данной скидки (50%) одинаков как для ветеранов — участников одного вооружённого конфликта, так и для ветеранов, защищавших национальные интересы Российской Федерации в нескольких конфликтах, заметил Фёдоров.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части повышения размера скидки на оплату услуг ЖКХ с 50 до 75% для ветеранов боевых действий, принимавших участие в двух и более вооружённых конфликтах», — говорится в тексте обращения.

Ранее в России утвердили правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий.

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