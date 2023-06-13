Глава Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ посёлков Тёткино и Глушково
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
В Тёткино пострадало девять домов, два из них загорелись, там нарушено газо- и электроснабжение и поврежден автомобиль. Пострадавших нет.
В посёлке Глушково также повреждены несколько домов.
«Прямо сейчас ВСУ продолжают обстреливать район. Подробности сообщу позднее», — написал глава области в Telegram.
Как отмечал российский президент Владимир Путин, ВСУ наносят удары прямо по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом нет никакого смысла и логики.