С утра 13 июня украинские военные обстреливают посёлки Глушково и Тёткино в приграничном Глушковском районе Курской области.

Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

В Тёткино пострадало девять домов, два из них загорелись, там нарушено газо- и электроснабжение и поврежден автомобиль. Пострадавших нет.

В посёлке Глушково также повреждены несколько домов.

«Прямо сейчас ВСУ продолжают обстреливать район. Подробности сообщу позднее», — написал глава области в Telegram.

Как отмечал российский президент Владимир Путин, ВСУ наносят удары прямо по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом нет никакого смысла и логики.