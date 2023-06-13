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Мантуров: Россия технологически независима в производстве высокочистого неона

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Россия обладает полной технологической независимостью в производстве высокочистого неона, заявил вице-премьер России Денис Мантуров.

По его словам, Россия является одним из лидеров в сфере технологии производства высокочистых инертных газов — ксенона, криптона и неона.

«Здесь у нас 100% технологическая независимость», — цитирует РИА Новости Мантурова.

Он отметил, что российские технологии позволяют получать данные газы с лучшими показателями чистоты в мире.

В июле Мантуров заявил, что к концу 2022 года доля российского неона на мировом рынке может составить 10%, а к концу 2023 года она увеличится почти до четверти мировых потребностей.

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