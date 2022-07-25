Мантуров сообщил, что Россия в 2023 году сможет обеспечить до 25% мирового спроса на неон

К концу 2022 года доля российского неона на мировом рынке может составить 10%, а к концу 2023 года она увеличится почти до четверти мировых потребностей, сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

На совещании с президентом Владимиром Путиным он сообщил, что на базе МГТУ имени Баумана было запущено полномасштабное производство высокочистого неона.

Коллектив университета реализовал поставленную задачу всего за три с половиной месяца.

«Новые мощности будут использовать российское сырье, которое вырабатывается на воздухоразделительных установках металлургических предприятий... На сегодняшний день в России производится действительно свыше 30% мировых объёмов неоногелиевой смеси, но на площадке Бауманки мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тыс. куб. м неона в год, это соответствует примерно 10% глобального рынка. А в следующем году мы нарастим производство до 180 тыс. куб. м и сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей», — сказал министр.

Таким образом Россия сможет заместить объём, ранее поставлявшийся двумя украинскими предприятиями, которые в настоящее время не функционируют.

«А по ксенону и криптону — тоже примерно около 30%», — отметил Мантуров.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил расширить перечень российских товаров, реализуемых недружественным странам в рублях. К таким товарам предлагается отнести и инертные газы.