Мантуров сообщил, что Россия в 2023 году сможет обеспечить до 25% мирового спроса на неон
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На совещании с президентом Владимиром Путиным он сообщил, что на базе МГТУ имени Баумана было запущено полномасштабное производство высокочистого неона.
Коллектив университета реализовал поставленную задачу всего за три с половиной месяца.
«Новые мощности будут использовать российское сырье, которое вырабатывается на воздухоразделительных установках металлургических предприятий... На сегодняшний день в России производится действительно свыше 30% мировых объёмов неоногелиевой смеси, но на площадке Бауманки мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тыс. куб. м неона в год, это соответствует примерно 10% глобального рынка. А в следующем году мы нарастим производство до 180 тыс. куб. м и сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей», — сказал министр.
Таким образом Россия сможет заместить объём, ранее поставлявшийся двумя украинскими предприятиями, которые в настоящее время не функционируют.
«А по ксенону и криптону — тоже примерно около 30%», — отметил Мантуров.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил расширить перечень российских товаров, реализуемых недружественным странам в рублях. К таким товарам предлагается отнести и инертные газы.