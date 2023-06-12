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Зампред ОП Зимова попросила Путина рассмотреть возможность реабилитации детей Донбасса

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Получившая госпремию зампред комиссии Общественной палаты Юлия Зимова попросила российского лидера Владимира Путина рассмотреть возможность дать поручение о реабилитации детей Донбасса на постоянной основе.
Зампред ОП Зимова попросила Путина рассмотреть возможность реабилитации детей Донбасса
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Она рассказала, что есть очень много детей на прифронтовых территориях, которые видели гибель близких во время эвакуации под обстрелами, и необходимо заняться их реабилитацией.

Зимова добавила, что ребята ездят в региональные детские лагеря, но там нет достаточного количества психологов, которое готовы заниматься такими детьми.

«Нам бы хотелось очень попросить, если возможно, такое поручение рассмотреть, чтобы у этих детей была постоянная реабилитация», — сказала она.

Ранее Минобороны России сообщило, что 94 российских военных возвращены с подконтрольной Киеву территории 11 июня.

Освобождённых бойцов доставят в медучреждения Минобороны России, где они пройдут лечение и реабилитацию.

4 июня в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщили, что около 400 детей из Мариуполя приехали на летние каникулы в Санкт-Петербург.

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