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По приглашению Беглова в Петербург из Мариуполя на летние каникулы приехали 400 детей

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Около 400 детей из Мариуполя приехали на летние каникулы в Санкт-Петербург.
По приглашению Беглова в Петербург из Мариуполя на летние каникулы приехали 400 детей
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«В детском оздоровительном комплексе «Дружных» началась первая смена. Сегодня в лагерь по приглашению губернатора Александра Беглова приехали порядка 400 юных жителей Мариуполя», — передаёт сообщение РИА Новости.

Отмечается, что для детей подготовлены культурная и образовательная программы.

Так, ребята познакомятся с историей города, посетят Петропавловскую крепость, ГМЗ «Петергоф» и Кронштадт.

Для педагогов, которые сопровождают ребят, также предусмотрена программа.

Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что более 160 детей из прифронтовых районов в следующем месяце будут направлены для реабилитации в санаторий «Клязьма» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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