По приглашению Беглова в Петербург из Мариуполя на летние каникулы приехали 400 детей
- РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
«В детском оздоровительном комплексе «Дружных» началась первая смена. Сегодня в лагерь по приглашению губернатора Александра Беглова приехали порядка 400 юных жителей Мариуполя», — передаёт сообщение РИА Новости.
Отмечается, что для детей подготовлены культурная и образовательная программы.
Так, ребята познакомятся с историей города, посетят Петропавловскую крепость, ГМЗ «Петергоф» и Кронштадт.
Для педагогов, которые сопровождают ребят, также предусмотрена программа.
Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что более 160 детей из прифронтовых районов в следующем месяце будут направлены для реабилитации в санаторий «Клязьма» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).