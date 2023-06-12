Губернатор Гладков: более шести тысяч шебекинцев находятся в ПВР в Белгородской области
- РИА Новости
«Сейчас в пунктах временного размещения находится более шести тысяч человек», — написал он в Telegram.
По словам Гладкова, всего по области работает 47 ПВР в десяти округах и районах области.
При этом он сообщил о замечаниях в формировании заявок по обеспечению товарами первой необходимости и лекарствами.
Гладков дал поручение министру социальной защиты населения Елене Батановой и министру здравоохранения Андрею Иконникову внести изменения в регламент отработки.
9 июня начальник пункта временного размещения на базе учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной Антон Малёванный сообщил, что около 350 человек находятся в ПВР Белгорода.