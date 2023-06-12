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Губернатор Гладков: более шести тысяч шебекинцев находятся в ПВР в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что более шести тысяч жителей Шебекинского округа, вынужденно покинувшие свои дома из-за обстрелов со стороны ВС Украины, находятся в ПВР в регионе.
Губернатор Гладков: более шести тысяч шебекинцев находятся в ПВР в Белгородской области
  • РИА Новости

«Сейчас в пунктах временного размещения находится более шести тысяч человек», — написал он в Telegram.

По словам Гладкова, всего по области работает 47 ПВР в десяти округах и районах области.

При этом он сообщил о замечаниях в формировании заявок по обеспечению товарами первой необходимости и лекарствами.

Гладков дал поручение министру социальной защиты населения Елене Батановой и министру здравоохранения Андрею Иконникову внести изменения в регламент отработки.

9 июня начальник пункта временного размещения на базе учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной Антон Малёванный сообщил, что около 350 человек находятся в ПВР Белгорода.

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