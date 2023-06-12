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РИА Новости: в Новой Москве обнаружили тело депутата из ХМАО Александра Колодича

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В Новой Москве в подвале дома найдено тело мужчины с ножевыми ранениями. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, погибший — депутат из Ханты-Мансийского автономного округа Александр Колодич.
РИА Новости: в Новой Москве обнаружили тело депутата из ХМАО Александра Колодича
  • РИА Новости

Агентство пишет, что супругу мужчины доставили в больницу, ей оказывают помощь, а преступник задержан.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины и покушения на убийство его жены.

Ведомство отмечает, что тело мужчины нашли в посёлке Сосенское. По предварительным данным, между погибшим и помощником по дому произошёл конфликт.

«На крики в подвальном помещении пришла супруга погибшего, которой фигурант также нанёс ножевые ранения», — заявила пресс-служба СК.

36-летний мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия, сообщили следователи.

Источник ТАСС также подтверждает, что речь идёт о депутате Колодиче, однако официальные сообщения об этом не появлялись.

На сайте «Единой России» утверждается, что Колодич является депутатом думы ХМАО — Югры седьмого созыва, председателем комитета думы региона по бюджету, финансам и налоговой политике.

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