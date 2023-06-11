Сотрудники водолазной службы МЧС России по ДНР обеспечили надёжное водоснабжение ЗАЭС

Сотрудники водолазной службы МЧС России по Донецкой Народной Республике обеспечили надёжное водоснабжение Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба ведомства.

«Сотрудники ГУ МЧС России по ДНР обеспечили надёжное водоснабжение Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты провели работы, направленные на уплотнение затворов гидротехнических вооружений, а также на очистку колодцев технической воды на пруду-охладителе ЗАЭС.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о резком снижении уровня воды в Днепре в районе Запорожской АЭС.