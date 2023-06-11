Сотрудники водолазной службы МЧС России по ДНР обеспечили надёжное водоснабжение ЗАЭС
- РИА Новости
«Сотрудники ГУ МЧС России по ДНР обеспечили надёжное водоснабжение Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты провели работы, направленные на уплотнение затворов гидротехнических вооружений, а также на очистку колодцев технической воды на пруду-охладителе ЗАЭС.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о резком снижении уровня воды в Днепре в районе Запорожской АЭС.