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Сотрудники водолазной службы МЧС России по ДНР обеспечили надёжное водоснабжение ЗАЭС

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Сотрудники водолазной службы МЧС России по Донецкой Народной Республике обеспечили надёжное водоснабжение Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба ведомства.
Сотрудники водолазной службы МЧС России по ДНР обеспечили надёжное водоснабжение ЗАЭС
  • РИА Новости

«Сотрудники ГУ МЧС России по ДНР обеспечили надёжное водоснабжение Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты провели работы, направленные на уплотнение затворов гидротехнических вооружений, а также на очистку колодцев технической воды на пруду-охладителе ЗАЭС.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о резком снижении уровня воды в Днепре в районе Запорожской АЭС.

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