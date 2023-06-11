Туристка из Новороссийска погибла в результате удара молнии в горах Адыгеи

Туристка из Новороссийска погибла в результате удара молнии во время горного похода в Адыгее.

Об этом информирует следственное управление СК России по республике.

Следователи отдела по Майкопскому району устанавливают обстоятельства гибели 26-летней девушки.

По предварительным данным, в субботу она отправилась в однодневный поход по горной местности в составе группы туристов из 38 человек.

Когда они находились в районе Абадзешского перевала, то начался дождь с грозой. Во время непогоды молния ударила в туристку, она скончалась.

Ранее сообщалось, что в самолёт рейса Владивосток — Москва ударила молния.