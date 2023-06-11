«Известия»: 17-летняя девушка скончалась в Курганской области из-за контрафактного сидра
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Об этом рассказал источник газеты «Известия».
По его словам, 17-летняя девушка скончалась из-за токсического отравления.
У неё был диагностирован отёк головного мозга.
В региональном Департаменте здравоохранения между тем сообщили, что жительница Курганской области, отравившаяся контрафактным сидром, умерла в детской больнице.
Суд Ульяновска арестовал самарского бизнесмена, подозреваемого в производстве суррогатного сидра, на два месяца.