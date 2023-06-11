Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Известия»: 17-летняя девушка скончалась в Курганской области из-за контрафактного сидра

Короткая ссылка
Несовершеннолетняя девушка скончалась в Курганской области из-за употребления контрафактного сидра.
«Известия»: 17-летняя девушка скончалась в Курганской области из-за контрафактного сидра
  • РИА Новости

Об этом рассказал источник газеты «Известия».

По его словам, 17-летняя девушка скончалась из-за токсического отравления.

У неё был диагностирован отёк головного мозга.

В региональном Департаменте здравоохранения между тем сообщили, что жительница Курганской области, отравившаяся контрафактным сидром, умерла в детской больнице.

Суд Ульяновска арестовал самарского бизнесмена, подозреваемого в производстве суррогатного сидра, на два месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить