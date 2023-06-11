«Известия»: 17-летняя девушка скончалась в Курганской области из-за контрафактного сидра

Несовершеннолетняя девушка скончалась в Курганской области из-за употребления контрафактного сидра.

Об этом рассказал источник газеты «Известия».

По его словам, 17-летняя девушка скончалась из-за токсического отравления.

У неё был диагностирован отёк головного мозга.

В региональном Департаменте здравоохранения между тем сообщили, что жительница Курганской области, отравившаяся контрафактным сидром, умерла в детской больнице.

Суд Ульяновска арестовал самарского бизнесмена, подозреваемого в производстве суррогатного сидра, на два месяца.