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При пожаре в московском автосервисе сгорели 15 автомобилей

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В результате пожара в Москве сгорели около 15 автомобилей, заявили в столичной прокуратуре.
При пожаре в московском автосервисе сгорели 15 автомобилей
  • Gettyimages.ru

«Возгорание произошло ночью 11 июня в помещении автосервиса на ул. Люблинской... В результате пожара уничтожено и повреждено порядка 15 автомобилей», — говорится в сообщении.

Точная причина пожара будет установлена в результате экспертизы.

Ранее житель Ступина Московской области спас 11-летнюю девочку из загоревшегося закрытого автомобиля. Мужчина разбил заднее стекло и вытащил ребёнка из машины.

В марте игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Миннесота Вайкингс» Кендрик Осборн — младший спас человека из горящего автомобиля.

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