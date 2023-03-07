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Игрок НФЛ спас человека из горящей машины в США

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Игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Миннесота Вайкингс» Кендрик Осборн — младший спас человека из горящего автомобиля.
Игрок НФЛ спас человека из горящей машины в США
  • Gettyimages.ru
  • © David Berding

По информации игрока в Tiwtter, в ночь 6 марта он и трое абсолютных героев помогли спасти жизнь человеку, вытащив его из охваченного пламенем автомобиля после серьёзной аварии.

Футболисту 25 лет, он был выбран «Миннесота Вайкингс» на драфте NFL 2020 года в пятом раунде под 176-м номером. Уроженец Ипсиланти прежде играл в американский футбол в колледжах: в течение трёх лет в «Баффало», а с 2019 года в «Майами».

Ранее стало известно, что защитник клуба НФЛ «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин пришёл в сознание после перенесённой остановки сердца.

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