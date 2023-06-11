РБК: АвтоВАЗ может расторгнуть некоторые дилерские соглашения из-за завышения цен на Lada
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Если результаты проверки подтвердят нарушения дилерских соглашений, то к этим партнёрам будут применены штрафные санкции, предупредил АвтоВАЗ. Меры предусматривают сокращение квот на поставку новых автомобилей или разрыв дилерского соглашения.
В компании напомнили, что соглашения предписывают реализацию автомобилей по рекомендуемым розничным ценам.
Продажи Lada Vesta NG начались 9 июня. Производитель установил рекомендованную цену в диапазоне от 1,24 млн до 1,7 млн рублей, но у ряда дилеров, как сообщили СМИ, цены оказались выше.