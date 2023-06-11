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РБК: АвтоВАЗ может расторгнуть некоторые дилерские соглашения из-за завышения цен на Lada

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АвтоВАЗ остановил отгрузку новых машин Lada Vesta NG (New Generation) в три дилерских центра в Москве. Речь идёт о «Торгмаше», «Техинкоме» и «АвтоГЕРМЕСе». Связано такое решение с подозрениями в необоснованном повышении цен на Lada Vesta, сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз компании.
РБК: АвтоВАЗ может расторгнуть некоторые дилерские соглашения из-за завышения цен на Lada
  • Gettyimages.ru

Если результаты проверки подтвердят нарушения дилерских соглашений, то к этим партнёрам будут применены штрафные санкции, предупредил АвтоВАЗ. Меры предусматривают сокращение квот на поставку новых автомобилей или разрыв дилерского соглашения.

В компании напомнили, что соглашения предписывают реализацию автомобилей по рекомендуемым розничным ценам.

Продажи Lada Vesta NG начались 9 июня. Производитель установил рекомендованную цену в диапазоне от 1,24 млн до 1,7 млн рублей, но у ряда дилеров, как сообщили СМИ, цены оказались выше.

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