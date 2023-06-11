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Почти 19 тысяч человек из приграничья Белгородской области получили единоразовые выплаты

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Почти 19 тыс. человек из приграничных районов Белгородской области получили единоразовые выплаты 10 тыс. рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Почти 19 тысяч человек из приграничья Белгородской области получили единоразовые выплаты
  • РИА Новости

«Ещё раз хотел обратиться к тем, кто ждёт, что это будет одномоментно — к сожалению, сейчас это невозможно. Выверяем базы, стараемся максимально быстро выполнить эту работу. Много поступает вопросов», — написал он в Telegram.

Гладков попросил обращаться с вопросами в администрацию районов и округов и в соцзащиту.

«Будем стараться на все вопросы ответить. И ещё раз повторюсь: делаем всё, чтобы эта выплата максимально быстро дошла до тех, кто в ней особо нуждается», — сказал глава области.

Ранее он сообщил, что жителям региона, вынужденно покинувшим населённые пункты из-за обстрелов, будут предоставлены кредитные каникулы.

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