Почти 19 тысяч человек из приграничья Белгородской области получили единоразовые выплаты

Почти 19 тыс. человек из приграничных районов Белгородской области получили единоразовые выплаты 10 тыс. рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Ещё раз хотел обратиться к тем, кто ждёт, что это будет одномоментно — к сожалению, сейчас это невозможно. Выверяем базы, стараемся максимально быстро выполнить эту работу. Много поступает вопросов», — написал он в Telegram.

Гладков попросил обращаться с вопросами в администрацию районов и округов и в соцзащиту.

«Будем стараться на все вопросы ответить. И ещё раз повторюсь: делаем всё, чтобы эта выплата максимально быстро дошла до тех, кто в ней особо нуждается», — сказал глава области.

Ранее он сообщил, что жителям региона, вынужденно покинувшим населённые пункты из-за обстрелов, будут предоставлены кредитные каникулы.