Гладков: покинувшим дома жителям Белгородской области предоставят кредитные каникулы
- РИА Новости
Об этом он сказал во время прямого эфира в социальных сетях.
«Будут предоставлены кредитные каникулы. Был разговор с руководителем Центрального банка России в пятницу. Сегодня-завтра мы уже увидим решение этого вопроса. Поддержка есть», — цитирует его РИА Новости.
По словам Гладкова, федеральный центр выделит дополнительные средства на пункты временного размещения.
Ранее сообщалось, что в Кисловодск на отдых прибыли дети из приграничных районов Белгородской области. Они пробудут на курорте две недели.
За это время дети пройдут полное медобследование и ознакомятся с достопримечательностями Кавказских Минеральных Вод.