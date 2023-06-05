Гладков: покинувшим дома жителям Белгородской области предоставят кредитные каникулы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителям региона, вынужденно покинувшим населённые пункты из-за обстрелов, будут предоставлены кредитные каникулы.

Об этом он сказал во время прямого эфира в социальных сетях.

«Будут предоставлены кредитные каникулы. Был разговор с руководителем Центрального банка России в пятницу. Сегодня-завтра мы уже увидим решение этого вопроса. Поддержка есть», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гладкова, федеральный центр выделит дополнительные средства на пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что в Кисловодск на отдых прибыли дети из приграничных районов Белгородской области. Они пробудут на курорте две недели.

За это время дети пройдут полное медобследование и ознакомятся с достопримечательностями Кавказских Минеральных Вод.