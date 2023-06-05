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Дети из Белгородской области отдохнут на курортах Кисловодска

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В Кисловодск на отдых прибыли дети из приграничных районов Белгородской области. Они пробудут на курорте две недели.
Дети из Белгородской области отдохнут на курортах Кисловодска
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Кисловодск рад приветствовать детей из Белгородской области. Наш город всегда готов оказать всю необходимую поддержку для полного восстановления и отдыха детей из приграничных районов», — прокомментировал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

За это время дети пройдут полное медобследование и ознакомятся с достопримечательностями Кавказских Минеральных Вод.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что правительство Санкт-Петербурга летом текущего года оплатит полностью или частично около 120 тыс. путёвок для детей в оздоровительные лагеря.

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