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В Госдуме рассказали, почему пенсии в 2025 году проиндексируют дважды

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Страховые пенсии неработающим пенсионерам в 2025 году проиндексируют дважды, но индексация в январе при этом не планируется. Как отмечает глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, индексация до 2025 года проводится с 1 января.
В Госдуме рассказали, почему пенсии в 2025 году проиндексируют дважды
  • РИА Новости

«До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определённый индекс, но не менее чем на 1 тыс. рублей в год», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

При этом после переходного периода пенсии будут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год.

Первые данные по ней появляются в начале нового года, поэтому сначала пенсии увеличат с 1 февраля, а затем планируется повторная корректировка в апреле.

Ранее член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что ближайшая индексация пенсий в стране ожидается 1 августа.

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