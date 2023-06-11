В Госдуме рассказали, почему пенсии в 2025 году проиндексируют дважды

Страховые пенсии неработающим пенсионерам в 2025 году проиндексируют дважды, но индексация в январе при этом не планируется. Как отмечает глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, индексация до 2025 года проводится с 1 января.

«До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определённый индекс, но не менее чем на 1 тыс. рублей в год», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

При этом после переходного периода пенсии будут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год.

Первые данные по ней появляются в начале нового года, поэтому сначала пенсии увеличат с 1 февраля, а затем планируется повторная корректировка в апреле.

Ранее член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что ближайшая индексация пенсий в стране ожидается 1 августа.