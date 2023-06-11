В Госдуме рассказали, почему пенсии в 2025 году проиндексируют дважды
- РИА Новости
«До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определённый индекс, но не менее чем на 1 тыс. рублей в год», — сказал он в беседе с «Российской газетой».
При этом после переходного периода пенсии будут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год.
Первые данные по ней появляются в начале нового года, поэтому сначала пенсии увеличат с 1 февраля, а затем планируется повторная корректировка в апреле.
Ранее член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что ближайшая индексация пенсий в стране ожидается 1 августа.