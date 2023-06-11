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«Коммунисты России» предложили переименовать 12 Июня в День великой России

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Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил переименовать День России, который празднуется 12 июня, в День великой России.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«У нас есть предложение такое — переименовать этот день, чтобы он назывался День великой России», — сказал Малинкович. 

По его словам, праздник в последние полтора года «приобрёл новое значение и новое звучание», в связи с чем и выдвинуто данное предложение.

Кроме того, политик предложил также сделать официальным праздником день начала СВО.

В декабре «Коммунисты России» предлагали сократить новогодние праздники на время СВО.

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