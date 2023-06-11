«Коммунисты России» предложили переименовать 12 Июня в День великой России
Об этом он рассказал РИА Новости.
«У нас есть предложение такое — переименовать этот день, чтобы он назывался День великой России», — сказал Малинкович.
По его словам, праздник в последние полтора года «приобрёл новое значение и новое звучание», в связи с чем и выдвинуто данное предложение.
Кроме того, политик предложил также сделать официальным праздником день начала СВО.
В декабре «Коммунисты России» предлагали сократить новогодние праздники на время СВО.