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«Чиж & Co» выступит вместо группы «Звери» на концерте в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ

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Музыкальная группа «Чиж & Co» выступит в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вместо группы «Звери».
«Чиж & Co» выступит вместо группы «Звери» на концерте в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в Росконгрессе, текст заявления приводит ТАСС.

«(Ожидается. — RT) выступление «Чиж & Со» и «Джанго» с Алексеем Поддубным на Дворцовой площади», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Росконгресса агентству подтвердили информацию о том, что группа «Звери» на форуме не выступит.

30 мая стало известно, что группа «Звери» выступит в качестве хедлайнера концерта на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ.

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