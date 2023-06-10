«Чиж & Co» выступит вместо группы «Звери» на концерте в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ
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Об этом сообщили в Росконгрессе, текст заявления приводит ТАСС.
«(Ожидается. — RT) выступление «Чиж & Со» и «Джанго» с Алексеем Поддубным на Дворцовой площади», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Росконгресса агентству подтвердили информацию о том, что группа «Звери» на форуме не выступит.
30 мая стало известно, что группа «Звери» выступит в качестве хедлайнера концерта на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ.