Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Группа «Звери» станет хедлайнером концерта на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ

Короткая ссылка
Группа «Звери» выступит в качестве хедлайнера концерта на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума.
Группа «Звери» станет хедлайнером концерта на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу «Росконгресса».

«Как обычно, концерт будет бесплатным. Приглашаем всех желающих», — отмечается в сообщении.

Программа фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» включает и другие мероприятия, в том числе показы российских дизайнеров.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить