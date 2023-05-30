Группа «Звери» станет хедлайнером концерта на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ

Группа «Звери» выступит в качестве хедлайнера концерта на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу «Росконгресса».

«Как обычно, концерт будет бесплатным. Приглашаем всех желающих», — отмечается в сообщении.

Программа фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» включает и другие мероприятия, в том числе показы российских дизайнеров.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.