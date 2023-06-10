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В Минпромторге сообщили, что уход Essity не отразится на ассортименте и ценах в России

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Решение шведского производителя средств личной гигиены Essity, владеющего брендами Zewa, Libresse и Libero, об уходе с российского рынка не отразится на ассортименте и ценах товаров в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минпроторга.
В Минпромторге сообщили, что уход Essity не отразится на ассортименте и ценах в России
  • РИА Новости

«Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение не затронет ассортимент и объёмы выпускаемой продукции, не повлияет на её стоимость», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что компания передала право управления производственными мощностями российским акционерам. 

Ранее стало известно, что Essity прекращает деятельность на территории России и продаёт бизнес в стране.

В апреле сообщалось, что Essity рассматривает продажу бизнеса как вариант ухода с российского рынка.

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