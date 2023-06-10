В Минпромторге сообщили, что уход Essity не отразится на ассортименте и ценах в России
- РИА Новости
«Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение не затронет ассортимент и объёмы выпускаемой продукции, не повлияет на её стоимость», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что компания передала право управления производственными мощностями российским акционерам.
Ранее стало известно, что Essity прекращает деятельность на территории России и продаёт бизнес в стране.
В апреле сообщалось, что Essity рассматривает продажу бизнеса как вариант ухода с российского рынка.