В Минпромторге сообщили, что уход Essity не отразится на ассортименте и ценах в России

Решение шведского производителя средств личной гигиены Essity, владеющего брендами Zewa, Libresse и Libero, об уходе с российского рынка не отразится на ассортименте и ценах товаров в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минпроторга.

«Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение не затронет ассортимент и объёмы выпускаемой продукции, не повлияет на её стоимость», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что компания передала право управления производственными мощностями российским акционерам.

Ранее стало известно, что Essity прекращает деятельность на территории России и продаёт бизнес в стране.

В апреле сообщалось, что Essity рассматривает продажу бизнеса как вариант ухода с российского рынка.