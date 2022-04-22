Производитель средств личной гигиены Essity рассматривает продажу бизнеса в России
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«Точный способ выхода ещё не определён и будет подробно разработан в рамках начатой работы. Essity рассмотрит все варианты, включая продажу», — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
При этом фабрики продолжают свою работу в штатном режиме. Сотрудники в России будут получать плату до тех пор, пока не будет принято окончательное решение.
Продажа продукции Essity в стране также не прекращается.
Ранее владеющая торговыми марками Zewa, Libresse и Libero шведская компания Essity объявила об уходе из России.
Уточняется, что объём продаж Essity в России в 2021 году составил около 2,8 млрд крон (около $295 млн), что составляет около 2% от общего объёма продаж в 2021-м.