Суд в Москве арестовал замначальника центра экспертизы Росгвардии по делу о мошенничестве

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу замначальника Центра государственной экспертизы Росгвардии Алексея Снегирёва по делу о мошенничестве.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, суд также заключил под стражу бывшего начальника управления капитального строительства департамента тыла МВД Дмитрия Петрухина и его бывшего заместителя Вадима Сафьянова.

В марте Свердловский районный суд в Белгороде арестовал экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко, который подозревается в получении взятки.