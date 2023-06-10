Суд в Москве арестовал замначальника центра экспертизы Росгвардии по делу о мошенничестве
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Об этом сообщает РИА Новости.
По данным главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, суд также заключил под стражу бывшего начальника управления капитального строительства департамента тыла МВД Дмитрия Петрухина и его бывшего заместителя Вадима Сафьянова.
В марте Свердловский районный суд в Белгороде арестовал экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко, который подозревается в получении взятки.