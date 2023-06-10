Эксперт Федутинов: при падении беспилотника не стоит снимать его на видео или приближаться

Ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов заявил, что гражданам, которые стали свидетелями падения беспилотника, не стоит снимать видео, приближаться к упавшему аппарату или трогать его.

Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, для минимизации противозаконных действий с использованием БПЛА власти предпринимают определённые меры как регуляторного, так и технического характера.

«Гражданам стоит и самим проявлять разумное поведение в случаях наблюдения БПЛА», — добавил Федутинов.

Эксперт отметил, что в такой ситуации лучше подумать о возможном укрытии, не приближаться к беспилотнику и не трогать его.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении беспилотника на офисное здание в Белгороде.

Также очевидцы рассказали о падении беспилотника в Воронеже.