Эксперт Федутинов: при падении беспилотника не стоит снимать его на видео или приближаться
Об этом он рассказал РИА Новости.
По его словам, для минимизации противозаконных действий с использованием БПЛА власти предпринимают определённые меры как регуляторного, так и технического характера.
«Гражданам стоит и самим проявлять разумное поведение в случаях наблюдения БПЛА», — добавил Федутинов.
Эксперт отметил, что в такой ситуации лучше подумать о возможном укрытии, не приближаться к беспилотнику и не трогать его.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении беспилотника на офисное здание в Белгороде.
Также очевидцы рассказали о падении беспилотника в Воронеже.