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Гладков сообщил о падении беспилотника на офисное здание в Белгороде

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Беспилотник упал на офисное здание в Белгороде и загорелся, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет, аппарат потушен, есть незначительные повреждения крыши и котельной.

Он отметил, что на месте находятся мэр Белгорода Валентин Демидов и оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду ПВО сбила две воздушные цели.

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