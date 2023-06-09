Гладков сообщил о падении беспилотника на офисное здание в Белгороде
«В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, пострадавших нет, аппарат потушен, есть незначительные повреждения крыши и котельной.
Он отметил, что на месте находятся мэр Белгорода Валентин Демидов и оперативные службы.
Ранее Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду ПВО сбила две воздушные цели.