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Океанолог: шансов умереть от комара в России в разы больше, чем от нападения акулы

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Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов заявил, что в России шансов умереть от комара в разы больше, чем от нападения акулы.

По его словам, стать жертвой нападения акулы в российских водах практически невозможно.

«Самое опасное животное, наверное, — это комар, который переносит заболевания», — приводит слова Мухаметова РИА Новости.

Океанолог отметил, что в год фиксируется около миллиона человеческих жертв в результате заболеваний, передающихся от укусов комаров.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал нападение акулы в Египте.

Также сообщалось, что напавшую на россиянина в Египте акулу поймали.

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