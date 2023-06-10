Океанолог: шансов умереть от комара в России в разы больше, чем от нападения акулы
По его словам, стать жертвой нападения акулы в российских водах практически невозможно.
«Самое опасное животное, наверное, — это комар, который переносит заболевания», — приводит слова Мухаметова РИА Новости.
Океанолог отметил, что в год фиксируется около миллиона человеческих жертв в результате заболеваний, передающихся от укусов комаров.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал нападение акулы в Египте.
Также сообщалось, что напавшую на россиянина в Египте акулу поймали.